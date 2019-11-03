台南市一家練歌場發生殺人未遂案，店外地上仍有血跡。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

已婚譚姓女子年過半百，為了謀生，在一家練歌場上班，與店內綽號「安安」的少爺日久生情，兩人相差15歲仍陷入熱戀，譚女近日卻發現男友是個花心男，2日深夜11時許約他到店外談判破裂，持預藏水果刀刺進男友腹部，男方生命無礙，她卻吃上殺人未遂官司。

50歲的譚女之前在高雄開「小吃部」當女老闆，後來因為生意差收攤，2年前再跑到台南市一家練歌場當陪唱員工。縱橫歡場數十年的她，感情竟栽在店內綽號「安安」的35歲少爺身上。

譚女因為到練歌場工作，結識在店內當少爺的「安安」，在男方近水樓台的甜言蜜語攻勢下，譚女不顧已婚身分，1個月前偷偷與「安安」陷入熱戀交往。

以為遇到好對象，沉浸在姐弟戀中的譚女，近日卻在朋友口中得知男方是個花心男，「女友一個換一個」，並且很多女友都是歡場圈內的小姐。

不甘感情受騙，譚女2日深夜將男方約到店外談判，當面責怪男方濫情，並拿出預藏的水果刀向「安安」上腹部猛刺一刀，自行打電話報案自首，待在現場等警方到場。

譚女向警方哭訴遭男子欺騙感情，買刀是想傷害對方，也想傷害自己，要讓男方內疚一輩子。警方訝異譚女在歡場中打滾多年，竟會對店內少爺暈船，甚至拋棄家庭，全案依照殺人未遂罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

(中時 )