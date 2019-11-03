新竹市長林智堅今年透過城市外交，讓世界看見新竹市，與荷蘭、日本、葡萄牙、新加坡、以色列等11國會面交流超過20次，為在地科技產業牽線引資，出訪荷蘭、德國與丹麥取經重大建設與柏林燈節，希望打造光榮城市，讓新竹市站上世界舞台。
林智堅表示，新竹市積極透過城市外交，讓各國看見新竹市近年的蛻變與成長，更以新竹米粉、台灣珍奶在地美食，透過「家宴」形式招待荷蘭、法國訪問團，經由交流、合作與世界做朋友，更應邀參訪美國在台協會，以城市外交策略為台灣增加國際能見度。
林智堅指出，更多次邀集台積電、聯電、旺宏、力晶等竹科大廠，擔任交流平台，創造投資與合作機會，積極助攻高科技產業再升級的契機，更為竹市創造就業機會，吸引更多外國企業與新創進駐，也藉由10月參訪柏林燈節，為2021台灣燈會取經，借鏡其成功經驗。
林智堅除積極推動城市外交，持續健全交通路網、試辦推動雙語教育等外，備受市民期待的新竹市立動物園將在12月28日重新開園，提供一個優質生命教育場域。
同時，全力推動包含大車站計畫、竹科X園區、市立圖書館與兒童探索館在內各項重大政策，以成為竹竹苗發展核心為目標持續前進。
(中時 )
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