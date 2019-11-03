墾丁龍磐公園2日下午發生全台首次無動力滑翔機砸死人意外，主辦單位台灣遙控斜坡滑翔機協會發表聲明指出，對於不幸事件感到遺憾、也會負起後續責任，至於選手報名費將捐作傷亡家屬慰問金，並通知保險公司進行後續理賠事宜。

主辦單位強調，因遙控斜坡滑翔機本身並沒動力，全靠斷崖風切浮力，推測是氣流突然改變導致意外發生，但詳細原因仍待檢警釐清。

(中時 )