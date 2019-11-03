滑翔機致死意外 主辦單位推測：斷崖氣流突變 13:542019/11/03 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 滑翔機致死意外，專家猜測氣流突然改變導致，但詳細原因仍待檢警釐清。(翻攝畫面／林和生翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 墾丁龍磐公園2日下午發生全台首次無動力滑翔機砸死人意外，主辦單位台灣遙控斜坡滑翔機協會發表聲明指出，對於不幸事件感到遺憾、也會負起後續責任，至於選手報名費將捐作傷亡家屬慰問金，並通知保險公司進行後續理賠事宜。 主辦單位強調，因遙控斜坡滑翔機本身並沒動力，全靠斷崖風切浮力，推測是氣流突然改變導致意外發生，但詳細原因仍待檢警釐清。 (中時 ) #滑翔機 #意外 #主辦單位 #動力 #斜坡 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘻哈演唱會私放行粉絲 詐欺緩起訴 14:452019/10/31 社會 陸開發單兵外骨骼裝置 輕鬆抬起數十公斤炮彈 21:482019/10/31 軍事 國會政黨聯盟今日凱道黨慶 主辦單位稱五萬人到場 17:312019/11/02 政治 母子出遊飛來橫禍 女墾丁龍磐公園遭遙控飛機砸死 18:492019/11/02 社會 離奇巧合 外籍人士一南一北搞飛機 20:542019/11/02 社會 滑翔機殺死人原因曝光 專家：落山風助長 滑翔機時速動輒百公里 21:572019/11/02 社會 全台首樁遙控機致死意外 選手：不知道怎麼發生 22:372019/11/02 社會 比賽失事 滑翔機撞死35歲婦 04:102019/11/03 社會新聞 遙控機砸死婦 闖禍美籍男要求律師 網友嘆：美國人… 09:162019/11/03 社會 墾丁滑翔機撞死人 美籍選手帶至另地偵訊 10:042019/11/03 社會 社會熱門新聞 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 20公升滾燙豆漿灑身 五股女童60％燙傷 - 社會 心痛！5.6億豪宅竟是大違建 屋主目睹夷為平地痛哭 - 社會 到天堂當漫畫家！親友淚送資優生孫嬤 - 社會 正妹脫光光如廁 門突然開了... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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