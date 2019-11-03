民進黨台南市立委參選人郭國文競選總部成立造勢，前行政院長賴清德、市長黃偉哲都到場力挺。（莊曜聰攝）

民進黨台南第二選區立委參選人郭國文今天在佳里成立南北門區競選總部，並舉辦造勢大會，前行政院長賴清德現身站台，他感謝3月補選時鄉親支持讓郭過關，希望明年繼續用選票支持，「總統選英文，立委挺國文」，票投民進黨，讓台南立委6席全上，國會席次過半；被媒體問到「英賴配」時，他笑回「沒有新說法」，一旁群眾高聲鼓譟「支持、凍蒜」，場面熱烈。

這場造勢活動在佳里國小前舉行，包括台南市長黃偉哲、立委參選人林宜瑾、蔡蘇秋金、李宗翰、陳秋宏、林志展等多位同黨議員都到場助陣，主辦單位估計現場湧入逾3000民眾，與3月補選時低迷氣氛相比差異甚大。

郭國文到場時先一一與台下支持者握手致意，上台時他感謝之前鄉親相挺，提到數個月時間在立委位置上的打拚及成績，面對這次對手有力的背景不敢大意，希望鄉親繼續支持。

賴清德在11點左右到達現場，他從支持群眾後方緩緩步上舞台，面對眾人熱情他也親切回應，3月補選時賴陪郭選區走透透，最後驚險過關，賴清德說，當時「韓流」聲勢驚人，若沒能擋下，現在可能連總統選情都受到影響。

賴清德說，這場選舉是重要一役，現在民進黨在拚國會立委過半，就差幾個席次，昨天他南下高雄助選，聽說高雄希望能8席全上「八仙過海」，台南更是要6席通通過關，才有機會，因此鄉親在政黨票上更要集中支持民進黨。

被媒體問到蔡賴配時，賴清德仍未鬆口，只笑說沒有新說法，他是民進黨員，也是台灣隊的一員，他一直都留在這個團隊裡面，所以他幫蔡英文總統助選或者輔選立委，是他的責任，跟什麼樣的位子都沒有關係。

(中時 )