2020總統大選倒數，藍、綠繃緊神經，鴻海董事長郭台銘日前正式宣布退選後，昔日挺郭資深女星恬娃上月(31日)接受《中時電子報》專訪坦言「郭不選淚已哭乾，身為國民黨黨員，決定力挺韓當總統」。此消息一出，也向郭家軍投下震撼彈，這更讓曾馨瑩堂哥曾恵騰震怒不已，更對恬娃表示「從此不要再聯絡」。

女星恬娃盼韓國瑜當選2020總統。（照片/游定剛 拍攝）

女星恬娃昔日是超級郭粉，日前接受《中時》專訪突然改口挺韓國瑜當總統，也讓不少人感到驚訝。恬娃(3日)接受《中時電子報》記者電訪時表示「改挺韓後，曾馨瑩的堂哥非常生氣，我被他踢出20個郭粉群組，之前有談到，原本計劃要參選2022松山信義區的市議員，他說要幫我現在應該也不可能了」。

恬娃透露「我都穿我挺韓戰袍四處趴趴走去拉票，更拜託大家一定要投給韓國瑜，才能保衛中華民國」。她坦言「我們資深藝人真的很可憐，現在除了零星的作秀機會，電視通告幾乎是零，希望韓國瑜當選總統，可以製作一個國家級的電視節目，讓資深藝人們能夠有演出的機會」。

全力挺韓國瑜當總統！資深女星恬娃自爆「韓粉拱我當韓副手」

(中時電子報)