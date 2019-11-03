國中畢業的陳姓男子，自稱「軍師」，在臉書、line以暱稱「鬼股天師」、「天下第三大軍師」，宣稱他鑽研易經及推背圖、預測股票、期貨走勢、推出「鬼股K 線64招式」投資法，透過網路開設視訊課程招攬投資人。高院依違反期貨交易法判處陳男徒刑4月，併科罰金100萬元，緩刑3年，須提供180小時義務勞務。

判決指出，陳男自2016年底起，新竹、台南等地上網自稱「軍師」，在臉書、line以暱稱「鬼股天師」、「天下第三大軍師」、「東方不敗財富網」、「海期大聖ATM 大房」對外分享其股票、期貨投資心得。

陳男明知沒有合法投資證照，竟於2017、2018年間，利用臉書帳號、粉絲專頁及群組帳號張貼其招生授課訊息招攬投資人，每人各繳約2萬元學費，加入他的「股痴傳人受訓班」、「股痴傳人教學班」等LINE群組。

陳男以網路視訊授課方式，教授其自行鑽研易經及推背圖，預測股票、期貨走勢的「鬼股K 線64招式」之股票、期貨分析技術，金管會接獲檢舉後送辦，檢調懷疑有51名投資人受害。

一審審理時，陳男辯稱，他僅國中畢業，金管會未適當宣導，並不知已違法，一審不採信陳男說詞，認定陳僅招攬3名投資人，不法獲利6萬2000多元，依違反期貨交易法判刑4月。陳男上訴後，高院改判陳男徒刑4月，併科罰金100萬元，緩刑3年，須提供180小時義務勞務。

(中時 )