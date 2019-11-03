媒體報導，墨西哥走私集團僅用簡單的電鋸，就把美國總統川普口中「堅固」的邊境圍牆給鑿穿；川普今天被問及此事時似乎覺得沒啥大不了，直說這牆的設計重點，就是「好修」。

「華盛頓郵報」引述不具名美國幹員和官員的話報導，近幾個月來，走私集團用單價僅100美元（約新台幣3000元）的電動往復鋸，只花短短數分鐘就鋸斷了圍牆的鋼筋水泥，闢出足以讓人以及走私貨品通過的寬度，部分破壞行動發生在電子感測器還沒裝好的地區。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）發言人婉拒對「華盛頓郵報」評論此事。

華郵報導說，當局偵測到圍牆遭侵入後，已派遣焊接工前往修補；但幹員告訴華郵，儘管如此，走私集團之後仍多次從同一地點侵入，因為就算經過焊接和修復，鋼柱的核心也已弱化。

川普今天前往紐約前在華府告訴記者：「我們有座非常堅固的圍牆，但平心而論，不管多堅固，任何東西都能被切斷。」

「切斷是切斷了，不過要修也很好修。我們之所以用這種方式築這座牆，原因之一就是很好修復，只要把那部分放回去就好。」

川普興築美墨圍牆的目的是遏阻移民從墨西哥入境，這是他的招牌政見，但國會拒絕埋單。

(中央社)