台中市政府環境保護局為感謝環保志工無私付出，3日由市長盧秀燕表揚120隊績優志工。（陳世宗攝）

「108年績優環保志工隊表揚大會」，市長盧秀燕頒獎表揚並一一90度鞠躬，感謝他們活到老、貢獻到老的無私精神。（陳世宗攝）

台中市政府環境保護局為感謝環保志工無私付出，3日表揚120隊績優志工，其中東勢區下城里環保志工陳徐彩月高齡92歲，是這次最年長的獲獎志工，服務10多年，把掃街當運動，相當喜歡為社會服務。「施比受更有福！」市長盧秀燕表示，環保志工對台中的貢獻很大，她相信會有福報，市府會持續與志工們一起努力，讓台中更美好。

環保局今天在葳格國際會議中心舉行「108年績優環保志工隊表揚大會」，在120隊、共逾1400位接受表揚的志工中，有28位平均年齡84歲的長青志工，盧秀燕頒獎表揚並一一90度鞠躬，感謝他們活到老、貢獻到老的無私精神。

「有愛之人必有福！」盧秀燕表示，台中各類志工人數已突破11萬人，其中環保志工人數高達2萬5868人，隊數也達到616隊，幾乎每一里都有一個志工隊。經統計，今年每天都有近2000位志工出勤，而今年到目前道路清掃約2250萬公尺，相當繞行台灣184圈。她也代表市府感謝所有志工對台中的貢獻，市府會持續與志工們共同努力，維護台中環境。

「掃街當運動，心情更美麗！」東勢區下城里環保志工陳徐彩月表示，志工工作包括掃街、拔草、種花、綠美化等，10多年來她每週固定做志工服務，從不缺席，透過種花、綠美化讓居住環境變漂亮，讓她很開心。

今日接受表揚的120隊績優環保志工隊，是由環境領域專家學者與資深志工老師所組成評鑑團，經過書面審查與實地訪查後，從616隊中脫穎而出的優秀隊伍，這些優秀志工隊伍不論在志工出勤管理、環境維護、資源回收、綠美化等，都有相當好的表現。

(中時 )