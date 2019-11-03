一度強大的勇士面臨傷兵困境，在湯普生(Klay Thompson)本季報銷、柯瑞(Stephen Curry)將要缺陣數月之下，奧克蘭的球迷開始接受現實。既然已經砸大錢買了季票，就好好調整一下觀賽的心態。

《舊金山紀事報》引述幾位當地球迷的看法，他們沒有捶胸頓足或是怨天尤人，反而坦然表示「這就是暫時回到了過去的勇士隊。」其實在近幾年攀上頂峰之前，勇士很長一段時間都是爛隊，入場的觀眾只是單純喜歡籃球比賽，而不是記分板上的數字。因此除去較年輕的和搭順風車的一日球迷，當地老球迷並不會對勇士的挫折呼天搶地。

場邊有球迷舉起「新秀就是力量」的標語，為勇士的年輕球員打氣。所幸球員的士氣也還不錯，總教練科爾(Steve Kerr)說：「我們必須對過去5年的許多好運懷著感恩(連打5季總冠軍戰)，我們會接受現實，這就是人生。」

勇士明年恐怕沒辦法再向總冠軍賽報到，然而這一切只是暫時的，柯瑞和湯普生終究會回來，勇士高層也保持著競爭心態，這期間就看看帕斯卡(Eric Paschall)、鮑曼(Ky Bowman)等新秀能有多少成長。

(中時電子報)