行政院長蘇貞昌3日聽取國道1號增設造橋交流道案簡報。（何冠嫻攝）

行政院長蘇貞昌承諾造橋交流道、龍壽橋、聯大路工程地方配合款，全由中央承擔。（何冠嫻攝）

行政院長蘇貞昌視察國道1號增設造橋交流道案

行政院長蘇貞昌3日抵苗栗，視察國道1號增設造橋交流道案，允諾由中央承擔1.7億的地方配合款，縣長徐耀昌與立委陳超明、徐志榮更爭取聯合大學連外道路、西湖鄉龍壽橋改善工程經費。鑒於苗栗財政受控管，蘇貞昌當場拍案決議，由中央吸收3案共2.5億元地方配合款。

造橋收費站自電子收費全面實施後，公務便道一併封閉，地方交通不便，爭取設置造橋交流道，取得中央、地方共識後，將以苗14線作為交流道路口，採北入南出交流道形式。總經費8億3358萬元，縣府需負擔1億7700多萬元地方配合款。

徐耀昌、徐志榮、陳超明、民進黨立委參選人羅貴星、徐定禎等人3日到場，並上台致詞、爭取地方建設，在苗栗財政困窘下，盼能免除地方配合款。

蘇貞昌表示，建設不分黨派，有人質疑他亂發紅包，但有哪項建設是不需要的？而他也表明深知沒錢難辦事，不忍居民與學子一再發生交通傷亡。

他當場決議，不只造橋交流道增設案，西湖鄉龍壽橋段聯絡道新闢工程總經費1億6240萬元、地方配合款4000萬元；聯大路改善工程，總經費2億5000萬元、地方配合款3750萬元，承諾全由中央全額負擔，免除共2.5億地方配合款。

徐耀昌也提出苗栗縣政府融資平台30億元計畫，預借30億供年關調度，獲蘇貞昌點頭答應協助。

國道1號增設造橋交流道案概況。（何冠嫻攝）

國道1號增設造橋交流道案將苗14線作為交流道路口，採北入南出交流道形式。（何冠嫻攝）

(中時 )