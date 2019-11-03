印尼移工今前往印尼辦事處抗議，要求廢除仲介制度。（陳人齊攝）

印尼移工今前往印尼辦事處抗議，要求廢除仲介制度。（陳人齊攝）

外籍移工怒了！台灣移工聯盟，今天率領百名外籍移工分別前往印尼、菲律賓、越南的駐台辦事處進行抗議，要求雙邊政府廢除私人仲介制度，強制政府對政府間的直接聘雇，以保障工作權。

印尼移工今天上午11時前往台北印尼經濟貿易代表處抗議，要求廢除不合理的仲介制度，表示來台打拚的印尼移工往往需要支付3筆費用，一是給台灣仲介的服務費，每月在1700～1800元之間，二是印尼政府規定業者可合法收取的費用，約在3～4萬間，且必須貸款支付，三為印尼仲介業者檯面下要求的違法仲介費，約在10萬元左右，且沒有收據，因此讓移工申訴無門。

印尼移工代表Dio（化名）指出，台灣政府過去曾向印尼提出「政府對政府的直接聘僱」，但卻遭印尼政府拒絕，事實上印尼已與韓國簽訂「政府對政府的直接聘僱」協議，前往韓國工作已無需透過仲介繳交費用，證明印尼政府不是做不到。

台灣移工聯盟表示，30年來政府以「形式管理，實質放任」的態度，讓仲介業者假借名目收取費用，來台的移工遭遇不合理對待時也難獲得仲介幫助，因此要求政府廢除仲介制度，盼能形成政府對政府間的直接聘雇制度。

(中時 )