國民黨總統參選人韓國瑜展開下鄉傾聽之旅後，民調止跌回升，讓對手蔡英文總統壓力不小，甚至傳出本週三在內部會議上動了氣，要求黨中央和競選總部要調整選戰策略、議題攻防的節奏，而韓、蔡陣營和蔡總統也對此回應。網友紛紛喊，「小英急了！」。

據《風傳媒》報導指出，傳出蔡英文在上個月30日晚間內部會議中，要求調整選戰策略，避免韓流再現逆轉勝選情，蔡甚至動了氣，令競辦感到不小壓力。報導還稱，民進黨基層人士憂心，近期的選戰節奏，完全被國民黨的韓國瑜牽著走，甚至選戰議題都是被動回應韓國瑜。這是否間接代表，黨內的系統整合出現問題。

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之上午受訪表示，不管蔡英文動怒與否，韓陣營還是按照既定步驟打選戰，目前接續拋出政策議題，也有達到一些效果，比如韓表達對下一代的重視，但民進黨抹黑作法也引起部分人的反彈。與不斷提政策的韓陣營對比，民進黨一直在失分，相信韓國瑜可以獲得絕大多數選民的認同。

而蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄澄清，總統在相關會議上，主要關注近日來逐漸增加的錯假訊息的回報因應，並沒有報導所稱內容。相關的活動規劃，也都在節奏上進行，沒有報導所說的調整。相關內容並非實情。蔡總統近日出席活動，受訪時被問及此事，蔡說，「民調很穩」。

(中時電子報)