2019台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽今天進入最後一回合較量，涼爽的天氣加上高爾夫女將們精湛的球技，吸引大批球迷進場觀賽，倒數第二組出發的韓國選手金寅璟，在第2洞遇到麻煩，小白球打到球道外樹林的草叢中，多虧球迷幫忙，才找到球在哪裡。

林口美麗華高爾夫鄉村俱樂部第2洞是距離525碼、標準桿5桿的長洞，球道寬又長，但也需注意球道右側的沙坑和樹梢的西南風，金寅璟在這一洞面臨球落到球道外樹林草叢中，頓時找不到球掉在哪個位置，她自己和桿弟、同組許美貞與金世煐兩位選手，及她倆的桿弟也幫忙找，最後是一位眼尖民眾發現，幫了金寅璟。

由於球的落點很難出桿，金寅璟被罰一桿後在車道上拋球，重新定好球的位置後再揮擊，順利把球救上球道，最後這一洞她花了8桿、苦吞三柏忌才把球送進洞口，總成績從出發時的低於標準桿12桿變成低於標準桿9桿。

(中時電子報)