一家遊艇集團為了11月底的大型遊艇展暖身，3日在運河舉辦獨木舟遊河活動，號召全台200艘獨木舟擁有者「船聚」攻占台南運河，台南市長黃偉哲親自下水體驗划舟，用行動推廣台南水上觀光活動。

「車聚」不稀奇，有遊艇業者舉辦「船聚」才吸睛，正在安平商港打造全台最大遊艇碼頭的亞果遊艇集團，11月底要舉辦一場大型豪華遊艇展，為了吸引水上愛好者目光，3日先號召全台獨木舟擁有者「船聚」打頭陣。

200艘獨木舟與部分立式划槳（SUP）都來響應「船聚」活動，現身安平商港，一路從商港、漁港到運河，一起划船遊河10公里，業者強調台灣仍有不好愛好水上遊憩活動的民眾，適合發展水上觀光旅遊。

黃偉哲在專業教練帶領下，坐上獨木舟體驗划船樂趣，他表示台南是座友善親水城市，不僅安平區的運河，官田區的葫蘆埤、新化區的虎頭埤、柳營區的德元埤與新營區的天鵝湖都適合推廣水上遊憩活動。未來將持續與民間合辦水上活動促進多元觀光旅遊。

台南市觀旅局表示，政府對台南運河上的水域遊憩活動申請採開放歡迎態度，除了改善運河沿岸的上下岸設施，還將簡化活動申請程序，讓民間的水上活動更容易申辦。

(中時 )