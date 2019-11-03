第9屆風城名犬國際菁英賽，印度審查員菲利浦·強恩檢查參賽柴犬的體態。（羅浚濱攝）

第9屆風城名犬國際菁英賽，賽犬由專業指導手牽引跑步。（羅浚濱攝）

第9屆風城名犬國際菁英賽，3日在南寮動運公園舉辦，吸引全國各地名犬俱樂部會員帶領約150隻愛犬熱情參與，由外國專業審查員對參賽犬隻進行體態及跑步等項目評分，吸引眾多愛犬人士爭相觀看。

參賽的30種名犬，最引人注目的是高大壯碩的西藏獒犬，也有可愛的貴賓犬、柴犬及鬥牛犬等，在南寮運動公園2個賽圈同時進行比賽。

「台灣風城名犬俱樂部」會長吳興華表示，名犬國際精英賽採用國際展規格與賽制，特別邀請印度的菲利浦·強恩及澳洲的琳達·史蒂文斯2位專業人士擔任審查員，有來自全國各地具血統證明名犬共約150隻參賽。

每隻參賽犬由專業指導手牽引，審查員指示完成各項動作後，專注審查每隻賽犬的站立姿勢、眼神專注度、毛色光亮度及跑步行進等項目，選出各犬種冠軍，現場民眾歡呼聲不斷，並開心與在攤位休息的犬隻合影留念。

新竹市動物保護及防疫所在活動中向犬友協會及民眾宣導保護動物尊重生命理念，現場並免費為民眾犬貓植入晶片及施打狂犬病疫苗。

(中時 )