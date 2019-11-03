行政院長蘇貞昌今被問及，有韓國瑜支持者跑到綠營造勢場合，說記者是1450，蘇貞昌表示，媒體人士很辛苦，在第一個現場，讓民眾知的權利可以獲得，應該要尊重媒體人，給他們最好的空間。對此，名嘴羅友志狂打45個「哈」字諷刺。

總統蔡英文昨替立委參選人張宏陸站台造勢，有民眾指涉有「1450」網軍， 民進黨中央今嚴正駁斥，並強調臉書直播公開散布不實訊息，已構成刑法妨害名譽罪嫌，請相關人士自重，民進黨不排除進一步採取法律行動。

蘇貞昌今被問及此事時也表示，媒體人士很辛苦，在第一個現場，讓民眾知的權利可以獲得，應該要尊重媒體人，給他們最好的空間，「就算某些媒體，有些報導，有些人不滿意，但我們還是要為媒體的報導空間，留下最好，因為這也是民主，也是我們爭取的言論自由的維護」。

對此，羅友志則在臉書PO文，標註「尊重媒體人」，並寫下打45個「哈」字嘲諷蘇貞昌。網友也紛紛表示「這是我今年度以來聽到的最大的笑話」、「蘇先生可不可以不要在搞笑了」、「徐國勇有尊重媒體人嗎？」、「連神明都會騙的人，懂得什麼叫尊重嗎？」、「最不尊重人的就是他們」、「蘇幹話文集，可以出版成冊了」。

(中時電子報)