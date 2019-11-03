全球城市小姐／先生創辦人張如君。(中華全球城市選拔協會提供)

近日在山東濟南舉行「旭美2019第14屆全球城市形象大使世界盃」總決賽，來自36個國家，50位參賽佳麗此次成為濟南市文旅觀光大使。美麗時尚與藝術文化古蹟相互融合的模式超乎預期，濟南大街小巷都可以看見這支甜美又熱情的隊伍穿梭其間，佳麗們一身優雅地走進花間堂舜廬、泉城書房，體驗琴棋書畫詩酒茶等傳統文化。

來自全世界不同種族文化的佳麗們將自己在濟南的深刻體驗，透過網路分享給朋友甚至無遠弗屆的年輕族群，等於讓濟南的泉城文化躍上世界舞台。大明湖的夏雨荷、齊長城的孟姜女，甚至野生動物園的長頸鹿都成了網紅之後，這一場文旅盛宴打開了一個完美的模式…甜美的女孩，如夢如詩的古蹟景點以及熱情好客的濟南巿民，都讓人留下深刻印記。

柯純心（左）露出嬌羞一面。(中華全球城市選拔協會提供)

濟南文旅攻略成功，讓其他省市政府決定積極投入「觀光大使」合作模式。「選美教母」張如君說，2020年全球城市形象大使將由10個賽區增加到20個賽區，台灣賽區今年在高雄舉行引起迴響，明年可能增加成2個賽區，目前還在規劃。

各國佳麗日前在濟南參加比賽。(中華全球城市選拔協會提供)

「愛與包容，文旅城市」是2019全球形象大使選拔大赛的主题，張如君表示，選拔會一直以來追求精神就是珍愛地球，構建人與自然和諧共生永續發展的新格局；今年主題「文旅城市」透過文旅深度融合，為城市注入新活力，探索新模式。

城市佳麗李昱欣有小劉亦菲封號。(中華全球城市選拔協會提供)

全球城市小姐(先生)暨全球城市形象大使選拔大賽，目前擁有超過70個國家、150個以上全球城市組織的加入，2009年進入第11屆賽事，目前已是華人第一品牌賽事，也是全球以「城市」為主題的第一選美賽事。2020進入第15屆，對「選美教母」張如君而言，是一個重要里城碑，尤其赛區爆增1倍，責任更加重大。

柯純心。(中華全球城市選拔協會提供)

今年代表台灣賽區参賽的柯純心只有17歲，她由媽媽陪同到濟南，日前在奥體進行彩排演練，所有参赛者興奮又緊張，開心能站上國際舞台，緊張的是，到底能不能豔冠群芳？大家都是有信心但没把握。

(中時 )