環頸雉為二級保育動物。（拍鳥俱樂部社長黃蜀婷提供／曹婷婷台南傳真）

台南市歸仁沙崙農場驚傳有不知名人士帶著疑似獵犬還有飼養的老鷹，2天前在沙崙放狗追環頸雉，再以鷹獵捕並現場拔毛等殘忍動作否，導致環頸雉死亡，鳥友從當地老農轉述後大驚不已，也透過相關社群網絡發布這則消息，並已通報台南市動保處，允諾加強巡邏，希望遏阻再有類似事件發生。

拍鳥俱樂部今天中午在臉書轉發「搶救沙崙環頸雉」文章，引起關注。拍鳥俱樂部指出，經2位鳥友大哥通報，沙崙農夫轉述這樣天有位不知名人士帶著狗《可能是獵犬》還有飼養的老鷹於沙崙放狗追環頸雉再以鷹獵捕並且現場及做拔毛等殘忍動作讓環頸雉死亡。

據說農夫上前遏止，此人大聲咆哮環頸雉非保育並說若干狠話讓農夫心生畏懼，農夫無法當場拍攝蒐證，憤慨告知鳥友於沙崙拍攝時若看到犯罪行為請用長鏡頭拍照存證。老農轉述已經看到這人不時出沒當地，每次走後，地上就留下一堆鳥毛，農夫過去趨前關切，還遭嗆「環頸雉又不是保育動物」！

拍鳥俱樂部指出，環頸雉為二級保育，為了己私辯解非保育，其捕獵行為非常殘忍惡劣，唯恐當地環頸雉恐遭大量捕抓，呼籲鳥友們在沙崙若看到為自身安全用鏡頭存證當場定位報警，將這可惡的人繩之以法。

(中時 )