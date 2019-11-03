軍民聯手清出近10噸廢棄物，還給海灘美美的原貌。（李金生攝）

金大應用外語系同學參加淨灘，傳達青年關懷環保的熱情。（李金生攝）

小朋友參加淨灘，扎根愛金門的鄉土情。（李金生攝）

來自對岸大陸的保麗龍，嚴重破壞金門海岸景觀。（李金生攝）

來自對岸的保麗龍數量驚人，長期堆積成河。（金門縣環保局提供／李金生金門傳真）

金門岸巡隊官兵參加淨灘，接力清除海岸垃圾。（金門縣環保局提供／李金生金門傳真）

金門5鄉鎮今（3）日同步展開秋季淨灘活動，2500餘位軍民參加海岸大掃除，聯手清出近10噸廢棄物，還給海灘美美的原貌。

這項以「愛在金門，關懷地球」為主題的淨灘活動，上午在金城鎮雄獅堡、金湖鎮狗嶼灣、金沙鎮后扁、金寧鄉后沙出海口海堤及烈嶼鄉沙溪堡至復育公園一帶海灘同步舉辦，共有2562人熱情響應。

活動主場的后扁海灘，因位於東北角海岸一帶，海漂垃圾隨著風向與海流不斷湧入，尤其是來自對岸的保麗龍數量更是驚人，長期堆積成河，嚴重破壞海岸景觀。縣府參議張瑞心、金沙鎮鎮長吳有家、金門國家公園管理處處長曾偉宏及環保局局長楊建立帶領地區志義工、軍方、社區民眾、民間團體、機關學校及台灣電力公司一起淨灘，各種廢棄物均依據ICC國際淨灘表格統計分類後，再由垃圾車清運處理。

另后扁海岸設有2座風力發電機，台電公司基於善盡企業公民責任，也熱情參與回饋社會公益及環保活動，由台電塔山發電廠廠長葉國佐、台電金門區營業處處長楊崇和與台電再生能源處課長邱福得帶隊參加外，並提供宣導品及樂團表演，替活動生色許多。

縣環保局統計，今天淨灘共清理資源垃圾約1472公斤、非資源垃圾8032公斤，期待透過活動的舉辦，喚起社會大眾共同維護環境的責任感，協力落實綠色環保生活，讓金門更美麗，地球更永續。

(中時 )