基隆港3日出現世界號、歌詩達新浪漫號、威士特丹、寶瓶星號與中遠之星，共5艘郵輪一同停靠港邊的難得景觀，市長林右昌、觀光及城市行銷處長曾姿雯、國民黨立委參選人宋瑋莉與現場數百位民眾攜手為「五輪會」正式揭幕。（吳康瑋攝）

基隆港3日出現世界號、歌詩達新浪漫號、威士特丹、寶瓶星號與中遠之星，共5艘郵輪一同停靠港邊的難得景觀，市長林右昌、觀光及城市行銷處長曾姿雯、國民黨立委參選人宋瑋莉與現場數百位民眾攜手為「五輪會」正式揭幕。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆港3日出現世界號、歌詩達新浪漫號、威士特丹、寶瓶星號與中遠之星，共5艘郵輪一同停靠港邊的難得景觀，市長林右昌、觀光及城市行銷處長曾姿雯、國民黨立委參選人宋瑋莉與現場數百位民眾攜手為「五輪會」正式揭幕，曾姿雯指出，郵輪可帶來上萬名旅客，但如何使遊客留在基隆消費，進一步刺激城市商機，是目前的首要挑戰。宋瑋莉則建議市府可以透過行動智能APP，結合產觀學的消費經濟模式，與在地代表事物結合，刺激旅客以手機有效的完成下船後的在地觀光路線。

林右昌表示，基隆是台灣國際郵輪母港，一年航次有五百六十多艘，而郵輪客消費力是一般旅客的九倍，會帶動在地零售、伴手禮和地方特色商品的消費。他強調，郵輪產業是基隆市港轉型的起點，在未來還有會議展覽、觀光旅遊相關周邊產業，近期將會讓市民看到基隆轉型的明顯成果。

宋瑋莉說，要帶領旅客走入基隆，只要透過手機APP，來設置多項智能服務，例如在雨都基隆最實用，並且人手一把的「傘」，就可以設計成共享的晴雨傘系統，秉持著隨借隨還的共用理念，提供旅客到港口後的出遊行程不畏風雨，暨方便又環保。她指出，在傘面能為政府宣傳，印製地方風景或小吃，不僅將這個城市的特色傳遞給旅客，也讓短期旅遊的民眾都可以感受到友善城市的溫暖，同時促使旅客藉APP走進基隆，更可以簡單了解旅遊及伴手禮資訊，便利消費。

基隆港3日出現世界號、歌詩達新浪漫號、威士特丹、寶瓶星號與中遠之星，共5艘郵輪一同停靠港邊的難得景觀，市長林右昌、觀光及城市行銷處長曾姿雯、國民黨立委參選人宋瑋莉與現場數百位民眾攜手為「五輪會」正式揭幕。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆港3日出現世界號、歌詩達新浪漫號、威士特丹、寶瓶星號與中遠之星，共5艘郵輪一同停靠港邊的難得景觀，市長林右昌、觀光及城市行銷處長曾姿雯、國民黨立委參選人宋瑋莉與現場數百位民眾攜手為「五輪會」正式揭幕。（吳康瑋攝）

基隆港3日出現世界號、歌詩達新浪漫號、威士特丹、寶瓶星號與中遠之星，共5艘郵輪一同停靠港邊的難得景觀，市長林右昌、觀光及城市行銷處長曾姿雯、國民黨立委參選人宋瑋莉與現場數百位民眾攜手為「五輪會」正式揭幕。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆港3日出現世界號、歌詩達新浪漫號、威士特丹、寶瓶星號與中遠之星，共5艘郵輪一同停靠港邊的難得景觀，市長林右昌、觀光及城市行銷處長曾姿雯、國民黨立委參選人宋瑋莉與現場數百位民眾攜手為「五輪會」正式揭幕。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆港3日出現世界號、歌詩達新浪漫號、威士特丹、寶瓶星號與中遠之星，共5艘郵輪一同停靠港邊的難得景觀，市長林右昌、觀光及城市行銷處長曾姿雯、國民黨立委參選人宋瑋莉與現場數百位民眾攜手為「五輪會」正式揭幕。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

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