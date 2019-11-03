投資教育就是投資台灣的未來！前新北市長朱立倫3日與國民黨台中市立委候選人黃馨慧3日就「新領人才培育、翻轉技職教育」進行對談直播。朱立倫說，幫助年輕人運用創意、動手做是當務之急；黃馨慧強調，她當選立委將研究修訂「創客法」，讓年輕人找到好工作就是新領人才。

隨著社會新鮮人面臨就業問題，加上低薪無起色，常一出社會就滑了一跤！

處於新創經濟關鍵期的台灣，如何營造一個有活力的新創生態系為眼前重要的課題；朱立倫和黃馨慧以直播方式，透過對談帶出翻轉技職教育、新領人才培育的重要性，讓市民從社群媒體關心現今的議題。

朱立倫指出，20年前他到新加坡訪問，李光耀資政說當大家都變大學生，你們會發現很多人找不到工作？或是找不到好工作，他真的很有智慧。國內大學生學了四年有沒有和未來工作有關係？整個就業市場和唸書所學有落差；企業找不到員工，應徵的不是我要的、我要的人才卻沒有？台灣應該走回技職教育。

黃馨慧說，她身為一位母親，對於孩子的教育一直是她所關心的議題。看著身邊的年輕人，個個對未來迷惘的眼神，更加深她對於推動翻轉技職教育和新領人才培育的決心；國內技職改一般大學，讓年輕人可能畢業就是失業，所學和職場不相符，年輕人才培養明顯出現「學職不符」問題。

朱立倫表示，他當是市長最重視在地就學和技職教育，要如何培育人才？他鼓勵創客(maker)自己動手做，這一代青年比我們更強，做機器人、軟體設計；譬如iphone手機、電腦當初都是在車庫裏面做出來的，找回創客精神。學校教育要符合未來職場需求，這是台灣教育最需要改變的；希望馨慧將來當選立委後，盯著教育部翻轉技職、培育新領人才。

黃馨慧強調，「翻轉技職教育、培育新領人才」，正是她這次參選政見之一，她當選立委後，將研究修訂「創客法」，在校園就推動創客教育，培養學生創意、願意動手做；台中西屯、南屯有精密科學園區、工業區，又有逢甲、東海、僑光、靜宜等優秀學生，二者結合培育新領人才、讓年輕人找到好工作。

(中時 )