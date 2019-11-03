挺韓直播主陳品宏昨晚前往新北市板橋國小舉辦「新北群英會」音樂會造勢晚會，韓粉看到他被嚴格盤查忍不住怒問「戒嚴嗎?」(YT截圖)

陳品宏決定要離開現場時，看到穿著張宏陸背心的人員，拿著綠媒的麥克風採訪一位白衣男子。(YT截圖)

挺韓直播主陳品宏昨晚前往新北市板橋國小舉辦「新北群英會」音樂會造勢晚會，總統蔡英文出席力挺民進黨立委張宏陸。豈料他一下計程車就被警方盯上，不僅被查證件，也被質問了快10分鐘，一入場又檢查背包，並有多名維安人員緊跟著他，讓他忍不住苦笑說都不能隨便移動。陳品宏的直播有超過萬人觀看，韓粉看到他被嚴格盤查忍不住怒問「戒嚴嗎?」

有韓粉在「李四川後援會」發文，說挺韓直播主陳品宏昨晚前往參加蔡英文出席的造勢晚會。「一下計程車就被警方盯上，進埸入口被要求出示證件、檢查背包、金屬探測器搜身，入埸後十幾個人盯著，現場氣氛沒有熱情也幾乎看不年輕人，支持群眾約1500-2000人左右。現場主辧方拿著三粒麥克風採訪人疑似自己人（訪問結束後此人手上拿著主辦方背心再穿上。)」

影片中，陳品宏在場外被警察檢查證件，不斷詢問他來的原因前後長達快10分鐘，終於進場後又被檢查背包，並有多名維安人員緊緊跟隨，讓他苦笑說「感覺不太好，我又沒做什麼。」由於被緊盯著，他也告訴觀眾說「我沒辦法移動喔!移動不太好喔!我後面都警察。」

他決定要離開現場時，看到穿著張宏陸背心的人員，拿著綠媒的麥克風採訪一位白衣男子，訪問結束後男子疑似從張宏陸人員手上接過一件背心，因此有網友質疑是「自己人採訪自己人」。

網友對於陳品宏被嚴格盤查感到十分不滿留言「去韓國瑜的場子，只要沒亂嗆聲的，沒有人多問一句話，大家跑來跑去，不認識的也 你好 我好 大家好～ 這個場子，好像要搭飛機安檢一樣！換句話說，不是管制內團體，不可以隨便進來，是不是這樣？」、「笑死人、民禁黨造勢不敢讓人進去，果然是民禁黨」、「到了蔡英文的場子，立馬被跟，以為來到北韓」、「29:00 開始是茶水表嗎??? 去造勢會場還要看證件??? 好大的官威」。

(中時電子報)