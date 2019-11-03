掩飾藏毒對警發飆 結果GG了 15:372019/11/03 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 掩飾藏毒對警飆罵 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 昨（2日）晚11時許，新北市警中和分局員警在中和區華新街盤查違停自小客車，查出車上曾姓女子現為士林地檢毒品案通緝犯，警方遂現場實施附帶搜索。 員警發現駕駛張姓男子隨身攜帶的行動電源似有夾層，要求張男打開供檢視，張男突然發飆，質疑員警搜索正當性，並向員警飆罵三字經，意圖掩飾持有毒品，員警立即以涉嫌妨害公務將張男逮捕，張男抵抗不從，遭員警壓制。 隨後警方在行動電源內起獲安非他命17包，遂將張男、曾女帶回偵訊，訊後全案依法移送檢方偵辦。 ★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！ (中時 ) #員警 #警方 #搜索 #電源 #三字經 也許您會感興趣 推薦閱讀 潤寅詐貸案 負責人小舅子王振賢20萬元交保 08:042019/10/30 社會 男撞員警飆髒話 警辣椒水壓制 10:062019/10/30 社會 陽明山大車禍驚爆代驗廠放水護航 檢廉大搜索 16:382019/10/30 社會 檢察官准警逕行搜索人贓俱獲 法官認不符要件把人放了 18:082019/10/30 社會 代檢廠疑放水遭搜索 公總：最重廢照 19:552019/10/30 生活 需求增強 聯電Q3獲利優預期 04:092019/10/31 證券．權證 藍委批打擊士氣 籲別向員警求償 01:102019/10/31 政治要聞 警追捕毒販衝撞 車上起出槍枝 14:412019/10/31 社會 潤寅詐貸案 南亞經理聲押 00:142019/11/02 社會 侵入住宅咬傷員警 女聲請再審被駁回 15:392019/11/02 社會 社會熱門新聞 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 一定要好起來！國道連環車禍 集氣為女嬰祈福 - 意外 20公升滾燙豆漿灑身 五股女童60％燙傷 - 刑案 心痛！5.6億豪宅竟是大違建 屋主目睹夷為平地痛哭 - 社會 正妹脫光光如廁 門突然開了... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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