昨（2日）晚11時許，新北市警中和分局員警在中和區華新街盤查違停自小客車，查出車上曾姓女子現為士林地檢毒品案通緝犯，警方遂現場實施附帶搜索。

員警發現駕駛張姓男子隨身攜帶的行動電源似有夾層，要求張男打開供檢視，張男突然發飆，質疑員警搜索正當性，並向員警飆罵三字經，意圖掩飾持有毒品，員警立即以涉嫌妨害公務將張男逮捕，張男抵抗不從，遭員警壓制。

隨後警方在行動電源內起獲安非他命17包，遂將張男、曾女帶回偵訊，訊後全案依法移送檢方偵辦。

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(中時 )