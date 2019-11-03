以一首〈歌手〉打響知名度的台語歌手黃志強，淡出歌壇後就過著閒雲野鶴的悠哉生活，他說：「我非常enjoy現在雲遊四海的愜意日子，我不是豪門富戶，但我也絕不會為錢煩惱，自在自由逍遙是我目前的生活寫照。」

黃志強日前受邀參與「寶島歌謠」巡迴演唱會演出廣受好評，鐵粉團私下集資要幫他辦演唱會，並告知他「錢不是問題了，但場地、演唱會的籌備你要去搞定才行」，讓黃志強哭笑不得，最後因為不忍拒絕鐵粉的心意，鬆口應允明年開演唱會。

黃志強（左）與老友敘舊。張曜提供

不料，他為自己帶來更大困擾，原來消息一傳出，在業界人緣超級好的他，接獲無數藝人好友來電，願力挺他擔任演唱會嘉賓，這下事態嚴重了，因為這些嘉賓若每個人都站上舞台，還沒輪到他開口唱就超過安可曲時間。據知，唱得比說的好聽的名嘴陳玲玲已取得演出資格，陳玲玲笑稱：「我佔的是少數族群保障名額。」

在演藝圈有個傳聞，要找失聯藝人找黃志強就對了，連楊麗花想找老班底的洪秀玉敘舊，都還要他當傳話人代為聯繫，可見他在演藝圈的人脈實力有多雄厚。

黃志強力挺公益。張曜提供

黃志強表示，近10年來除了固定每年在星馬地區，搭配其他知名歌手參與拼盤演唱，過過歌唱的癮，其他時間大多四處旅遊、賞遍美景、吃遍美食。至於鐵粉所提的要求，他計畫明年在國父紀念館舉辦台語懷念金曲感恩演唱會，讓大家重溫許多經典老歌。

(中時 )