曾是南韓職棒雙子隊、也曾勇闖美職的左投奉重根，在今年世棒12強賽擔任南韓隊情蒐人員，他昨（2）日看完中華與古巴之戰，馬上通報南韓隊本部，他的評價是中華隊比想像強2、3倍！

奉重根有著「日本殺手」的封號，他來台之前曾到日本沖繩看了2天日本隊的比賽，接著來台灣看了中華隊2場比賽，他覺得中華隊的內容比較好，他與大聯盟球探聊天時，大家也是認為預賽B組日本與中華隊會晉級。

奉重根表示，12強賽第1輪南韓會與中華隊晉級，第2輪可能會交手，從2006年以來與中華隊交戰的經驗，發現中華隊每年都有進步。

他認為，以前台灣棒球偏重日本式風格，現在已是美式風格，他一直覺得中華隊是有攻擊的球隊，棒球就要攻擊取勝。

由於奉重根是投手出身，所以特別多加注意中華隊的投手群，昨天他看到中華隊投手的表現，他自己也嚇了一跳，不過，他說，中華隊每位投手只投1局還沒辦法真正判斷。

日本投優於打，奉重根認為，台灣投手球速不輸日本，短時間比賽講求穩定性，可是球速快也有利，昨天看到台灣投手有150公里球速，他馬上通報南韓，認為中華隊水準比想像好多了。

目前退休後的奉重根在南韓KBS電視當球評，這次有機會幫南韓隊情蒐，他表示，從機場開始就有不少球迷追著跑，看得出台灣棒球發達、球迷也很熱情。

(中時電子報)