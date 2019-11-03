洋基守護神「古巴飛彈」查普曼(Aroldis Chapman)在季後賽砸鍋，不過洋基仍與他簽下延長合約，原剩2年的約再加1年1800萬美金，未來3年查普曼將能獲得4800萬美金。

查普曼在2016年球季結束後，與洋基簽下5年8600萬美金的合約，現在剩2年3000萬，簽完1年延長合約後，總計3年4800萬美元。原先被認為有可能跳脫合約的查普曼決定留在洋基，意味著洋基暫時不必擔心終結者人選，查普曼會留到2022年後才會成為自由球員。

查普曼今年投出37次救援成功為生涯次高，自責分率僅2.21，是牛棚不可或缺的重要角色，雖然在美聯冠軍戰遭太空人敲出再見轟，讓洋基在季後賽止步，僅留下一抹微笑，不過洋基仍肯定查普曼的貢獻，選擇端出延長合約，慰留查普曼成功。

在消息釋出後，查普曼也在個人IG上貼出身穿條紋球衣的照片，並寫下，「紐約，我說過我哪都不會去！」展現留在洋基是樂意至極，吸引不少粉絲留言按讚。

(中時電子報)