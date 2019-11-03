「拔蘿蔔、拔蘿蔔，我們一起來拔蘿蔔！」台中市政府農業局輔導清水區海風社區發展協會，3日在海風社區活動中心舉辦，大小朋友捲褲管體驗拔蘿蔔的樂趣，還有一連串精采表演，透過寓教於樂方式讓民眾體驗田園之樂，並增進對海風社區的認同感。

農業局指出，位在大甲溪以南紅土台地的海風社區，擁有特色的歷史古蹟大楊油庫及具特色的海風夜景，紅土更適合種植蘿蔔、花生等作物，希望藉由活動讓大家親近這片土地，享受收成喜悅，感受人文風情及鄉村魅力。

農業局表示，社區自104年起舉辦拔蘿蔔活動，種植無農藥蘿蔔田供民眾體驗拔蘿蔔樂趣，而透過民眾參與口碑及網路社群，也能發揮產業宣傳效益，有助於增加地方農民收益。

農業局長蔡精強說，今天海風社區的媽媽們也準備美味蘿蔔風味料理請大家品嘗，還有薩克斯風演奏、好玩蘿蔔燈籠DIY及捏麵人活動，展現社區居民農村再生努力的成果與活力；現場另提供好采頭打卡送禮活動，熱鬧滾滾。

今天活動包括市議員楊典忠、農業局主任秘書陳柏宏、清水區長蔡慶生等人皆出席共襄盛舉。

(中時 )