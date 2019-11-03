前新北市前市長朱立倫（左）3日上午到台中市與國民黨立委參選人黃馨慧（右）一起直播，暢談政見，黃馨慧兒子（中）也現身，為媽媽加油打氣。（黃國峰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜提出要送學生學習，前新北市長朱立倫3日到台中市做網路直播時表示，他支持把台灣學子送到國外做學識及技術的學習，培養不同領域的優秀人才。朱立倫說，過去，教育重視「動手做」，後來變成「升學主義」，現在要找回創客精神，學生在學校所學不能與未來要做的不同，要著重技職教育才能翻轉過來。

朱立倫到台中陪同國民黨籍立委參選人黃馨慧拜票，並「翻轉技職教育，新領人才培育」為題，與黃馨慧進行網路直播，闡述他的教育領念。「只要肯努力，一定有機會，大家加油！」朱立倫勉勵年輕人，並說明，過去的經濟環境跟現在不同，能了解現代年輕人所面對的挫折與失望。

朱立倫在網路直播時表示，他支持韓國瑜提出把台灣學子送到國外去，學識及技術的學習，他擔任新北市長時，就支持將三重高中的學生送到德國知名品牌的車廠去學習，畢業就是就業，技術是無法取代的，培養不同領域的優秀人才。

朱立倫指出，企業界也抱怨，在第一線及專業領域都缺人，也是有人來應徵，但是都不是職場要的，反映台灣要強化技職教育。

朱立倫強調，台灣現在要找回創客精神，現代的孩子比過去更強，目前的小學生會做機器人及軟體設計，現在必須要找回創客精神，大家要重視「動手做」，學校教育要與市面需要的一樣這是教育要做的事，要重視技職教育才能翻轉過來。

朱立倫說，過去技職教育培養各階層的專業人才，穩固社會的發展，現在要重新翻轉過來要有很多的努力，教育要協助學生找到興趣，讓孩子在學習階段能動手做，未來都是工商業界需要的人才，這是國家當務之急。

(中時 )