義甲2日羅馬迎戰拿坡里的比賽出現令人不快的事件，主場的羅馬觀眾嗆聲拿坡里球員，他們以「歧視外鄉的字眼」齊聲高喊。裁判被迫暫停比賽，並廣播要求觀眾停止呼喊。其實排外是沒什麼道理的，羅馬隊總教練方塞卡(Paulo Fonseca)也不是當地人而是葡萄牙人。

方塞卡說：「我的義語還不太好，所以我聽不懂觀眾在喊什麼，但我絕對不接受這種排外的行為。」歐洲只是在政治上較為包容，民間風氣未必如此。

拿坡里是義大利南部第一大城，擁有千年歷史的古都，19世紀才被義大利統一。就像歐陸很多地區一樣，彼此其實充滿矛盾，方塞卡說他在歐洲其他地方都能遇到類似的事件，並不是高傲羅馬人的專利。

義國另一個重鎮米蘭也好不了多少，拿坡里黑人後衛庫里巴利(Kalidou Koulibaly)就曾遭到國際米蘭球迷學猴子叫羞辱。羅馬球迷自然不例外，2日的比賽照樣對著庫里巴利學猴叫。羅馬隊球員都看不下去，出來請觀眾「幫我們加油就好，不要羞辱對手」。當時反歧視者表示：「都2018年了還在種族歧視？」其實今年2019快過完了也是沒變，終場羅馬以2-1獲勝。

(中時電子報)