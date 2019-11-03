台大批踢踢實業坊(簡稱PTT)10月起陸續清除異常帳號。據統計，自10月7日起至11月2日，PTT已清除高達1154個帳號。若以一個帳號8000元計算，背後的公關公司損失約為923萬元。

PTT是1995年時，由幾位台大資工系的學生所架設的電子佈告欄(BBS)，為台灣當前最大的BBS網站。目前的經營者及管理者並非全部來自台大師生，也不屬於台大學校管理，而至今PTT每日瀏覽人數約為15萬人次。

今年三月間，有藍營立委踢爆行政院農委會編列1450萬預算養網軍，利用各大網路討論平台，替執政黨宣傳、引領話題、帶動輿論風向。曾有網友歸納分析PTT上的網軍三大系統，分為「卡神」楊蕙如系統、「跑步哥」系統、「督割」李伯璋系統。而PTT在今年7月間曾大量清除784個帳號，理由是這些帳號都屬於同一人或同一集團持有及使用。另外，目前PTT帳號市面上喊價約為台幣8000元。但若帳號持有者公開或私下出售帳號，經PTT站方調查確認後，帳號一律刪除。

近日PTT所清除異常帳號資訊如下：10月7日91個、10月8日21個、10月16日50個、10月18日132個、10月19日238個、10月22日291個、10月29日244個、11月1日87個，也就是說，在不到一個月的期間，PTT站方又刪除了1154個帳號。

有多位PTT使用者，近日於八卦版發表文章討論網軍。網友Sharonchens在10月19日發文分析，許多被砍帳號的網軍都有使用相同句型回應的情況，基本上就是幫蔡英文總統加油，批評台北市長柯文哲，批評國民黨總統提名人韓國瑜等等。目前PTT的多數使用者認為，被砍的帳號大部分都來自於與民進黨合作的公關公司所持有。

網友deann在10月30日發文指出，因為民進黨施政太爛，又在大選年大撒幣，施放給資方財團跟建商各種利多，網軍們也無力辯護。於是用「小英好棒」、「難道你要投KMT(國民黨)」等等的無意義回應，然後聚集網軍至文章底下留言帶起輿論風向。

曾經擔任網路寫手的網友DevilCool在10月30日發文分析，公關公司面對背後的金主，是用KPI來算業績，因此在呈現的時候要靠標題的關鍵字去衝網路曝光度。DevilCool表示，過去公關公司之間不會惡性競爭，但現在卻常常發現有互相攻擊的狀況。DevilCool批評，現在的網軍連職業道德都沒有，簡直就是網路蟑螂。

(中時 )