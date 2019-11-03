民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農。（摘自壯闊台灣吳怡農臉書）

民眾黨北市第三選區（中山、北松山）立委參選人何景榮。（摘自何景榮臉書）

北市第三選區（中山、北松山）立委選戰激烈，國民黨立委蔣萬安、民進黨吳怡農、民眾黨何景榮3日上午不約而同在中山區濱江市場拜票，3人短兵相接、互別苗頭，除了顏值吸睛外，也在搶握民眾的手，希望獲得最大的支持。

帥哥對決，邁入「近身肉搏」的「巷弄戰」，何景榮一大清早就出現在濱江市場，吳怡農與蔣萬安也接著從市場兩端現身，吳、蔣2人比次擦身而過，但卻沒有相互接觸，反倒何、蔣2人有握手致意一下，也宣告戰情邁入白熱化。

蔣萬安表示，濱江市場是中山區最多人，也是最熱鬧的市場，雖然有看到吳怡農，但沒辦法和每位參選人都遇到，相信未來還是會有機會。至於吳怡農擁有大批志工助陣，蔣說，這很正常，不過他始終堅持民眾才是選戰的主角，自己的最大咖就是民眾，未來選戰依然加倍努力，提出好政見，握住每一雙鄉親的手，聽取建議、爭取支持。

吳怡農2日則是已經掃過濱江市場，3日是繼續要將沒掃到的部分接著掃完，吳怡農說，他現在是1天當10天用，會努力跟所有的選民都見面，另外市場民眾也非常熱情地支持他。至於其他2位對手也不約而同到來，吳怡農說，無法去評論其他人的選舉策略，但他就是做好自己的工作，會對選民負責任。

相較蔣、吳2人有一批助理、志工，以及婆媽簇擁，何景榮雖顯得「孤軍奮戰」，獨自1人別著「小蜜蜂」及背著氣球，向每位民眾拜票，何景榮表示，一早來到熱鬧的濱江市場，遇到周日採買的民眾很多，他也巧遇自己在民生國小的同班同學。

至於面對蔣、吳2人同場較勁，何景榮說，有阿姨問他「你怎麼只有一個？」雖然他被左右那麼多人夾扁，但一位位的民眾跟他說加油，「我們，不只一個！」何中午也與台灣民眾黨主席柯文哲，在自己租的每個月1萬3000元「數位競選辦公室」合體，宣布競辦成立，一同大啖印尼美食、開直播。

(中時 )