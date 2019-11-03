八里愛心教養院生小昱，藉由科技輔具利用頭部小幅擺動，操控平板電腦打出文字，轉成語音，表達對老師及志工滿滿的愛。(新北市社會局提供／張睿廷新北傳真)

新北市八里愛心教養院成立35周年，3日舉辦院慶暨感恩活動，以「愛麗絲夢遊仙境」為主題，包括院生、工作人員皆打扮成故事人物，現場安排多種表演。令人印象深刻的是院內一名手部肌肉攣縮的小昱，透過加裝輔具，用頭部小幅度擺動，在平板電腦上敲出感謝院長及這個大家庭，畫面令人動容。

八里愛心教養院於昨日舉辦35周年院慶暨感恩活動，活動由身障生表演「愛麗絲奇遇記組曲」開場，隨後仁寶電腦公司吉他社為大家帶來演奏，歌聲優美動人，最後由教養院家長委員表演壓軸表演舞曲「高山青」，現場氣氛熱鬧歡騰。，

八里愛心教養院謝鑫敏院長表示，今年院慶以「愛麗絲夢遊仙境」為主題，邀請師生一起打扮成故事角色，希望讓院生沉浸在歡樂與夢想中度過35周年院慶。

活動中有個環節令人印象深刻，身為極重度腦性麻痺多重障礙者的小昱，利用頭部左右前後擺動，用平板電腦敲出文字感謝院長與這個大家庭，再轉成語音播放出來，畫面令人動容。

新北市社會局長許秀能表示，八里愛心教養院成立35年，照顧過無數院生，對社會貢獻良多，相當感謝愛心團體、志工的熱情協助，讓院生能享有社會無盡的愛心，也希望教養院能透過「生命之美」系列活動，將院生帶入校園、社區與社會做更多連結。

(中時 )