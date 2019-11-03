桃園市竹圍漁港遭民眾發現手榴彈，不過幸好沒有火藥。（海巡署第八岸巡隊提供／賴佑維桃園傳真）

海巡署北部分署第八岸巡隊3日早上早上10時許接獲通報，指竹圍漁港彩虹橋福厚宮前方沙灘發現手榴彈，海巡人員前往查看研判彈體內已無火藥，後續將彈體殘骸帶回大溪彈藥庫房處理。

海巡人員指出，接獲蘆竹分局轉民眾通知，除前往戒護，也通報陸軍大溪彈藥分庫未爆彈處理小組前往，12時許未爆彈處理小組初步研判彈體內已無火藥，是使用過的訓練彈，並無危安顧慮。

(中時 )