竹圍漁港有手榴彈 好險沒火藥 15:382019/11/03 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市竹圍漁港遭民眾發現手榴彈，不過幸好沒有火藥。（海巡署第八岸巡隊提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市竹圍漁港遭民眾發現手榴彈，不過幸好沒有火藥。（海巡署第八岸巡隊提供／賴佑維桃園傳真） 海巡署北部分署第八岸巡隊3日早上早上10時許接獲通報，指竹圍漁港彩虹橋福厚宮前方沙灘發現手榴彈，海巡人員前往查看研判彈體內已無火藥，後續將彈體殘骸帶回大溪彈藥庫房處理。 海巡人員指出，接獲蘆竹分局轉民眾通知，除前往戒護，也通報陸軍大溪彈藥分庫未爆彈處理小組前往，12時許未爆彈處理小組初步研判彈體內已無火藥，是使用過的訓練彈，並無危安顧慮。 (中時 ) #彈體 #處理 #火藥 #體內 #大溪 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-其他》鋼聯利空紛擾，前3季稅後純益年減29.32％ 08:012019/10/30 財經 遭百步蛇咬傷 他靈機一動「斷指」求生…糗了 09:312019/10/30 生活 蔡論文遭檢舉自我抄襲 教長：受理調查 09:562019/10/30 生活 談陳同佳案 陸國台辦籲民進黨勿在政治操作 10:292019/10/30 兩岸 傾聽之旅第三站 韓大溪普濟堂參香 13:372019/10/31 政治 公路總局：西濱鳳鼻香山段朝高架化處理 15:162019/10/31 政治 學姐疑遭性騷 柯P：聽一聽是工作上磨擦 11:322019/11/01 社會 太陽花國賠案 北市府：不讓員警承擔個人責任 15:102019/11/01 政治 扁爆料：蔡曾託紀登斯院長處理博士證書遺失 22:572019/11/01 政治 法南查獲31移民藏卡車 全來自巴基斯坦 21:492019/11/02 國際 社會熱門新聞 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 一定要好起來！國道連環車禍 集氣為女嬰祈福 - 意外 20公升滾燙豆漿灑身 五股女童60％燙傷 - 刑案 心痛！5.6億豪宅竟是大違建 屋主目睹夷為平地痛哭 - 社會 正妹脫光光如廁 門突然開了... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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