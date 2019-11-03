國際蘭馨交流協會113宣導活動，立委林為洲（左四）參與宣導反霸凌。（羅浚濱攝）

國際蘭馨交流協會113宣導活動，竹北文化里社區發展協會及快樂趴趴走社團的舞蹈表演熱鬧開場。（羅浚濱攝）

長期關懷婦幼權益的國際蘭馨交流協會，13日在竹北市天后宮廣場動員竹竹苗區蘭馨協會姐妹，宣導民眾多多利用113婦幼專線，縣長夫人甘秀美以行動表示支持，與會各界人士都盼終止家暴，讓社會更祥和。

竹北市國際蘭馨交流協會創會長黃淑珠表示，為讓各界善用婦幼保護資源，特別選在113舉辦「反毒、反家暴、反性侵、反虐童、反霸凌、制止人口販賣、終止性別暴力」7大主題活動，更加上英文標語提醒鄉親和新住民朋友，能夠一起來宣導。

縣長夫人甘秀美感謝國際蘭馨交流協會中華民國總會，為全世界婦女發聲，為改善婦女與女孩的安全而努力，並長期協助竹縣關懷弱勢家庭，選在人多的天后宮舉辦113保護專線及制止家庭暴力宣導活動，將能有效宣達理念。

竹北文化里社區發展協會及快樂趴趴走社團的舞蹈表演熱鬧開場後，以互動式113宣導有獎徵答，吸引很多民眾熱情參與。

縣警局長黃家琦、立委林為洲，縣議員林思銘及竹北市代表會主席林啟賢等人，也一齊為113宣導日發聲，期打造新竹縣成為一座有愛城市。

(中時 )