台中市家庭暴力及性侵害防治中心，3日在台中市長青服務中心舉辦「終止暴力∼守護老寶貝」大型宣導活動，邀請29區社區關懷據點、老人福利服務機構、長照單位、防暴網絡齊聚一堂，呼籲若發現老人受虐，請主動通報113，共同守護老寶貝。

副市長楊瓊瓔指出，台中市老年人口今年6月已突破35萬人，占全市人口12％以上，依統計，老人保護案件類型以身心受虐最多，當中又以直系血親卑親屬虐待尊親屬最多，呼籲長輩若遭虐務必求救，也呼籲全民杜絕暴力。

台中市家防委員黃瑞汝強調，長輩應讓自己晚年過得安全並有尊嚴，幫施暴的晚輩掩飾，只會讓其變本加厲，勇敢求助不一定會導致晚輩被關或被告，社工會與長輩討論出最適合家庭的安全計畫。

社會局表示，若發現老人受虐情事，請協助通報113，市府將提供老人保護案件處遇，包含協助聲請保護令、庇護安置、陪同出庭、連結長期照顧資源，甚至結合金融財產信託業者，協助日常事務處理、財產支出等事項，確保長輩最佳權益。

家防中心及中華民國書香關懷協會也開發出獨步全國、寓教於樂的宣導媒材〈防暴大富翁2.0〉，今日活動現場爸媽帶孩子、子女帶長輩席開將近30桌，由「防暴規劃師」擔任桌長，帶領近600位長輩透過玩桌遊學習自我保護的知識。

(中時 )