這名少年遭到電擊，上衣都燒破。(翻攝照片／莊曜聰台南傳真)

台南市後壁區午間傳出一起意外，3名少年相約到住家附近一處陸橋旁的大排水溝釣魚時，大力甩竿，卻沒注意到上方有台鐵的高壓電線，釣線誤觸纏繞，其中1名17歲少年當場慘遭電擊，電流從持桿右手進入，造成他全身上下有12％比例從2到3度灼傷不等，所幸意識清楚，經警消送往柳營奇美醫院救治後，暫時沒有生命危險。

南市府消防局今天中午12時47分時接獲民眾報案，指出後壁陸橋下有人倒地，疑似遭到高壓電電擊，立刻派遣白河分隊救護車趕赴現場救援，到場時發現17歲少年衣服有燒灼痕跡，右手臂及右側腹部都有燒燙傷，他神智清晰，直說釣魚時不小心被電到，處理傷口後立刻將人送醫急救。

白河警分局也派員警到場了解狀況，在事發現場發現一輛機車、一組釣具及破損衣物，而垂釣地點距離台鐵鐵軌處大約5公尺左右，初步調查後研判應該是甩竿時沒注意到附近的高壓電線，誤觸才會遭到電擊，警方也呼籲民眾在垂釣是應注意周邊情形，或前往特定可供釣魚場地以策安全。

(中時 )