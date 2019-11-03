內壢外送員擦撞 手腳擦傷送醫 15:452019/11/03 中時 邱立雅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 內壢地區3日下午約2時有名外送員與汽車發生擦撞。（民眾提供／邱立雅桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園地區外送員事故頻傳，3日下午2時左右，有一名外送員行經內壢文化路與長春一路口時，與汽車發生交通事故，造成外送員摔倒斑馬線上不能起身。消防人員抵達現場後將外送員送往桃園醫院救治。外送員車禍意外導致右腳踝、右膝、右手肘擦傷，傷勢輕微生命徵象穩定。 (中時 ) #外送 #桃園 #事故 #擦傷 #內壢 也許您會感興趣 推薦閱讀 1個月2死83傷 美食外送員殺手地段曝光 14:472019/10/30 社會 勞檢出爐 UberEATS、熊貓與外送員屬僱傭關係 15:092019/10/30 生活 業者稱 扼殺8萬外送員工作機會 04:102019/10/31 社會新聞 Uber Eats 響應政府交通安全宣導 守護外送夥伴安全 13:182019/10/31 生活 遭疑過時法規規範新經濟 勞長：不能接受假承攬規避雇主責任 16:252019/10/31 生活 新北協調 降低外送平台抽成 04:102019/11/01 地方新聞 勞動局推首創「外送自治條例」外送業者：早有相關措施 19:492019/11/01 生活 退休理財術－外送員別忘自保 三大保護傘要做好 04:102019/11/02 產業特刊 年輕就是本錢 三原則累積退休第一桶金 04:102019/11/02 產業特刊 全台首例 北市推外送自治條例 04:102019/11/02 地方新聞 社會熱門新聞 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 一定要好起來！國道連環車禍 集氣為女嬰祈福 - 意外 20公升滾燙豆漿灑身 五股女童60％燙傷 - 刑案 心痛！5.6億豪宅竟是大違建 屋主目睹夷為平地痛哭 - 社會 正妹脫光光如廁 門突然開了... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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