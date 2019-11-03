桃園地區外送員事故頻傳，3日下午2時左右，有一名外送員行經內壢文化路與長春一路口時，與汽車發生交通事故，造成外送員摔倒斑馬線上不能起身。消防人員抵達現場後將外送員送往桃園醫院救治。外送員車禍意外導致右腳踝、右膝、右手肘擦傷，傷勢輕微生命徵象穩定。

(中時 )