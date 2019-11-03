韓國最夯女團競演節目《Queendom》本週來到最後一集決賽，並由MAMAMOO獲得冠軍，並由Oh My Girl獲得亞軍，其餘團體不排名，六組團體的舞台都表現相當驚人，堪稱演唱會級的豪華舞台，也為該節目畫下完美句點。
一、(G)I-DLE演唱〈LION〉
女團(G)I-DLE當中台灣女孩舒華這次擔任開場中心，充分展現出霸氣女王氣勢，也讓人看見不同以往的新生代女團，表現成熟接班的一面。
二、AOA演唱〈Sorry〉
AOA以西部牛仔風格演唱新歌〈Sorry〉
三、Lovelyz演唱〈Moonlight〉
Lovelyz再次展現從未展現的表演，依舊大或現場粉絲好評。
四、朴春演唱되돌릴 수 없는 돌아갈 수 없는 돌아갈 곳 없는〈Wanna Go Back〉
朴春演唱的〈Wanna Go Back〉放上三支麥克風，象徵2NE1的其他三位成員，讓歌迷相當感動。
五、Oh My Girl演唱게릴라〈Guerilla〉
Oh My Girl新歌結合繩子畫龍點睛。
六、Mamamoo〈Destiny〉
拿下冠軍的Mamamoo以穩定水準的唱歌表演，獨得音源分數15000分。
(中時電子報)
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