10月31日2時40分，世界文化遺產、沖繩人心目中的神首里城突然陷入火海，燒掉包括正殿等在內7棟建築，沖繩人痛心落淚。當地警方昨（2）日宣布，確定起火點在正殿1樓，附近也發現焦黑的配電盤，目前還在進一步調查起火原因。

沖繩世界文化遺產首里城10月31日慘遭祝融，7棟建築共約4,200平方公尺面積被燒毀。

日本共同社報導，沖繩警方基於監視器畫面及相關人等證詞，2日晚間確定了首里城大火起火點位在正殿1樓。根據消防部門透露，上月31日凌晨2時34分，首里城正殿內裝設的熱感應器啟動，消防隊於50分抵達現場灌救。有關人員描述，監視器拍到消防隊抵達前，1樓東側有火舌從內部向外竄出，接著防止火從外部燒進去的「水簾」啟動，暫時延緩了火勢，接下來也拍下了趕赴現場救火的消防隊員。

另外根據相關人員透露，正殿1樓北側附近有配電設備，NHK今日也報導，警消在北側發現了焦黑的配電盤，他們將以此為中心展開起火原因調查。沖繩警方先前已排除人為縱火的可能。

首里城大火總計燒掉了7棟建築，合計面積超過4,200平方公尺，另有漆器、繪畫等400件以上收藏品全部付之一炬。

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文章來源：沖繩那霸首里城火災基本確定起火點在正殿一層

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(中時電子報)

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