世新大學社會心理學系主任詹昭能在臉書上PO出一段文章表示，台大電機碩士與師範大學機械碩士畢業選擇從事壽險業務員，意外嗎？他指出，關鍵問題並不在壽險業務員的價值，而是台灣的高等教育究竟「為何而戰？為誰而戰？」

詹昭能PO文提到，他有朋友對於「鄰居小孩讀到台大電機碩士、師大機械碩士，卻雙雙跑去做保險業務員」，這點感到很吃驚。但詹昭能回應，這只是台灣高等教育問題的冰山一角，事出必有因，關鍵就在從小到大沒有協助、輔導孩子探索自我潛能以及未來職涯發展性向的有效機制與資源，無論學校教育或家庭環境全憑考試分數決定他們的去向。

而108新課綱會更好嗎？詹昭能表示，看起來好像是，但在資源沒到位的情況下，倉促上路的結果已註定是失敗的結局。108新課綱上路後，協助或輔導孩子自我探索的有效機制與資源何在？依舊只是一個樣兒，頂多只是紙上談兵。

詹昭能說，「換言之，未來如果出現諸如前述從事壽險業務員的，乃是台大電機研究所或師範大學的機械研究所的碩士畢業，就別再意外了」。

(中時電子報)