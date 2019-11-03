網友在PTT論壇社群，參加團購氣炸鍋，不料遇上假網拍詐騙，92人共損失21萬多元。（警方提供／胡欣男台北傳真）

警政署165反詐騙專線今天指出，有詐騙集團鎖定民眾愛網路團購搶便宜心態，在PTT網路社群開團低價合購氣炸鍋，吸引92人跟團、匯款，最後卻技術性流團，收錢不出貨，每個氣炸鍋要價2000餘元，總計詐騙21萬餘元，網友氣炸報警。

警方表示，台北市劉姓民眾日前瀏覽PTT網站合購版，看到標題「比依陶瓷氣炸鍋：賣家直送」徵求60台團購發文，隨即加入團購，待結標時間過，他收到發文揪團者寄送給92名跟團網友的電郵匯款通知，請團員確認訂購顏色等產品內容資訊，並提供揪團者的匯款帳號、姓名及手機。

劉隨後收到匯款提醒電郵，立即轉帳2307元，不料隨後揪團者發文因達標後仍繼續徵求其他人跟團，違規遭版主刪文流團，揪團者又再電郵告知眾人說2日內統一退款。但退款通知日期過後，團員均未收到退款款項，經撥打揪團者手機竟是假聯繫電話，就連網路帳號也已轉賣他人，憤而報警求助。

刑事局預防科說，分析此類假網拍詐騙手法，歹徒通常利用時下最夯、最熱門的商品吸引民眾購買，或開設團購以低價搶便宜吸引網友購買。當有民眾向其表示購買意願，歹徒都會誘導民眾透過FB或LINE等通訊軟體私下交易，並表示可先付金，事後再面交取票付餘款，等買家將款項匯入指定戶頭就已讀不回、封鎖帳號。

警方也提醒，雙11購物節來臨，各網購平台開始優惠，以往是網路詐騙高峰期，民眾一定要小心，慎防被騙。

(中時 )