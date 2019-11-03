金馬執委會今（3）日公布「金馬56電影論壇」活動，請來多位大咖影星齊聚一堂，該活動在頒獎典禮前一日（22日）舉辦，將帶來「表演論壇」與「新導演論壇」2場分享。其中，「表演論壇」邀來《夕霧花園》李心潔、《熱帶雨》楊雁雁、《陽光普照》柯淑勤、《那個我最親愛的陌生人》呂雪鳳、《返校》王淨等五位本屆金馬獎準影后，先不紅毯比美，而是娓娓道來她們詮釋角色的挑戰。而「新導演論壇」將邀請入圍本屆金馬獎最佳新導演的《返校》導演徐漢強、《菠蘿蜜》導演廖克發、《狂徒》導演洪子烜、《聖人大盜》導演徐嘉凱與《金都》導演黃綺琳齊聚一堂，暢談他們拍攝首部長片的心路歷程。

第56屆金馬獎最佳女主角入圍者李心潔。（金馬執委會提供）

而「金馬入圍拍攝計畫」過去幾屆僅有導演與男女主角參與，今年則擴大邀請所有入圍者參與，日前拍攝長達8天的龐大工程，共有104位入圍者、包括多位從海外飛來的影人共襄盛舉。許多殺青後好久不見的劇組，都在台北相見歡，現場道賀、笑聲不斷。除了個人沙龍照，大會也對這些幕前幕後的優秀影人進行訪談，留下不少動人的話語。系列照片與影音訪談將在本屆金馬獎頒獎典禮場刊及金馬官方網站、臉書呈現。

第56屆金馬獎最佳女主角入圍者王淨。（金馬執委會提供）

兩場論壇將於22日下午一點至五點半在臺北文創大樓14樓文創會所展開，4日中午12點於金馬官網開放報名，無法到場的影迷，屆時也會有現場直播。典禮場刊也已開放預購。第56屆金馬獎頒獎典禮，將於23日於台北國父紀念館隆重舉行。

第56屆金馬獎最佳女主角入圍者柯淑勤。（金馬執委會提供）

第56屆金馬獎最佳女主角入圍者呂雪鳳。（金馬執委會提供）

第56屆金馬獎最佳女主角入圍者楊雁雁。（金馬執委會提供）

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