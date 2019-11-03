台中市政府社會局為協助新住民融入在地新生活，除設置25處新住民社區服務據點，並於市區、山線、海線及屯區設置4處新住民家庭服務中心，由社工人員提供專業服務，並設有全台首創且唯一的新住民多元圖書室，推廣多元文化圖書及文化融合服務等；3日在草悟道舉辦「新住民服務成果展」，社會局長彭懷真歡迎將新住民將服務中心當第二個家踴躍利用。

彭懷真表示，108年8月底台中市新住民居住人口達5萬7,757人，占台中市總人口的2.05％，市府長期致力於推動各項新住民福利服務措施，希望透過專業服務，滿足新住民家庭多元需求，鼓勵新住民將台中市視為「自己的故鄉」。

社會局表示，為培力新住民團體，市府舉辦台中市新住民團體種子培力課程，期待能達到一區一據點的服務量能，落實新住民生活適應照顧，另為創造新住民女力更多元經濟生產方式，將於11月22日辦理「新住民女力崛起新勢力-2019全國經濟論壇」，為新住民女性創造多元就業市場，共創幸福「新」時代。

今日活動以曼妙的泰國水燈舞揭開序幕，還有印尼、西班牙、印尼西爪哇傳統舞蹈、異國美食攤販、異國服裝租借體驗等精采活動，現場熱鬧滾滾。

(中時 )