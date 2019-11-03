「加油！很多人關心你們」2日上午於國道1號北斗段，發生5車連環追撞車禍，彰化縣民謝姓護理師夫婦，1家3口1死亡2重傷，謝的妻子車禍當場不治，才8個月大的女嬰還在彰基加護病房密切搶救治療中，不少人發起集氣、祈福，縣長王惠美今天下午也前往為謝男打氣，並贈送玩偶給小妹妹，鼓舞一定要好起來。

這起國道重大追撞車禍，造成家破人亡，謝男和彭姓妻子同是護理師，分別才27、28歲，去年才結婚，這趟出門要去喝同學酒，還計畫回程回彰化替妻子慶生，沒想到喜事轉瞬間成憾事，不只謝男，所有聽聞者都同悲，還這麼年輕，女兒就這麼小，祈禱小妹妹一定好起來，祝福謝男要堅強。

彰基發言人 周志中醫師表示，謝小妹妹經電腦斷層掃描，腦部無明顯的出血，但需密切觀察後續延持性出血；這次衝撞擊導致女嬰肺部挫傷，昨日入院已緊急給予插管維持呼吸；腹部雖無明顯出血，但抽血檢查血紅素確是下降，昨日緊急輸血125c. c，並施打止血針，在連續監測血紅素數據下，血紅素沒有降低，顯示體內沒再出血了。

今日，小妹妹心跳，血壓都在合理範圍，眼睛與手腳活動力，已比昨天入院時更佳。但尚未脫離危險期，還需3至7天密切觀察與治療。

彰化縣政府也主動聯繫家屬關心，提供相關協助，這次意外共造成6名傷者送醫救治，3名為縣籍。王惠美今天前往醫院慰問，縣府社會處社工將持續關懷傷者及其家庭，協助早日回復正常生活。

(中時 )