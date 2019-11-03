蔡英文（中）總統今天出席「漁業界後援會成立大會」，再提漁業補助利多。（柯宗緯攝）

國道收費員自救會長￼孫秀鑾不滿蔡英文4年前允諾幫助收費員，卻沒有兌現，今特地到場抗議。（柯宗緯攝）

蔡英文總統今（3）日下午在高雄出席「2020連任漁業界後援會成立大會」，全國各地多個漁業界大老齊聚力挺，蔡也喊出再給她4年，要擴大辦理養殖漁業保險等政見，照顧漁民朋友。不過，場內卻有小插曲，前國道收費員突然亂入抗議，被國安人員立馬帶走。

蔡英文致詞時提及，這幾個年，尤其這幾個月真的強力與漁民朋友溝通，下一個4年再讓蔡英文當選，好再做更多事情，要擴大辦理養殖漁業保險，讓漁民有保障，天災或意外事件造成的損失減少。

她也說，今年10月開始政府獎勵漁船到印度洋探勘漁場，讓將來漁場選項更多，農委會還有4年100億補助計畫，要讓養殖漁業更有競爭力，拜託大家再給蔡英文4年。

她向支持者喊話，這次也要力挺民進黨提名的立委，總統如果沒有國會過半很難做事情，總統會動彈不得，蔡英文一票、立委一票，而政黨票也要投給民進黨。

她說，過去3年多政府打的基礎，可以讓台灣未來10年好好發展，經濟發展更好 稅收好，可提供更多的服務，像是0至6歲國家一年花600多億，讓年輕人敢生敢養。

話鋒一轉，她提及，近來台灣受到外部壓力影響，中國步步進逼，台灣主權守不守得住，大家很憂心，剩下69天就要投票，現在謠言、假消息多，希望大家不會動搖信心，也要幫忙澄清，最重要是要催出投票率。

她強調，這次選舉世界社會在看台灣人這次怎麼投票，台灣人是否挺的住，有沒有決心挺住自己主權自由，得票越高愈能再國際發聲，把台灣價值大聲喊出來，2020台灣一定要贏。

另外，在蔡英文致詞到一半時，場內後方突然有民眾持布條抗議，旋即被國安人員請出場。這名抗議的人士為國道收費員自救會長￼孫秀鑾，她表示，蔡英文4年前簽了一紙協議，都沒有履行，當初收費員被裁撤年資及工作權部分，蔡允諾要幫忙，但4年前的承諾沒有兌現，現在又要選舉了，究竟把勞工位置擺在哪裡呢？

(中時 )