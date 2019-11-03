國際原油呈現漲跌互現的震盪走勢，中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格均不調整。中油參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.2元。

此外，台塑化零售參考價也維持92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.8元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24元。

中油表示，美中兩國貿易談判進展樂觀雖帶動國際油價上漲，但因北半球秋季為用油需求淡季及美國商用原油庫存回升等因素影響，抑制油價漲勢。

本周調價指標7D3B週均價從每桶60.24美元小漲至60.44美元，台幣兌美元匯率升值0.081元，國內油價依公式計算漲幅為0.05％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，因此汽、柴油價格均不調整。

中國公佈疲弱的製造業數據，使油價回吐早盤漲幅，加上傳言中國官員對能否與美國達成長期貿易協議存疑，市場情緒轉向謹慎，紐約商業交易所（NYMEX）12月西德州中級（WTI）原油期貨10月31日收盤下跌1.6％，成為每桶54.18美元，創10月22日來最低收盤價，且連續第四個交易日走跌，10月累計上漲0.2％。

另，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）12月布蘭特原油期貨下跌0.6％，每桶60.23美元，也創10月22日來最低收盤價，10月累計上漲0.9％。

全球第二大石油公司荷蘭皇家殼牌(Royal Dutch Shell Plc)公佈第三季財報時警告稱，有鑑經濟情勢不穩定，公司實施庫藏股規模250億美元計畫恐面臨延遲，並促使公司下調對油價前景看法。

(工商 )