▲日月潭自行車嘉年華，30公里環潭挑戰遊，有中、日、德、美、馬來西亞、阿富汗和台灣選手約800位騎士一起參賽。（日管處提供／楊樹煌南投傳真）

▲日月潭自行車嘉年華活動，途經文武廟等知名景點，讓騎士們留下美好的旅遊回憶。（日管處提供／楊樹煌南投傳真）

▲日月潭自行車嘉年華活動，環潭路線行經日月潭周邊知名景點與湖畔，沿途可享受日月潭湖光山色。（日管處提供／楊樹煌南投傳真

▲自行車嘉年華活動最熱鬧也最歡樂的是親子遊樂兒童滑步車趣味賽，讓孩童體驗戶外運動樂趣。（日管處提供／楊樹煌南投傳真）

▲兒童滑步車趣味賽，讓小朋友歡樂十足，展現童真模樣，還可達到以車會友。（日管處提供／楊樹煌南投傳真）

2019秋季最重要的單車活動「日月潭Come!Bikeday自行車嘉年華」，3日在向山遊客中心前隆重登場，有最經典、具挑戰性的「30公里環潭挑戰遊」及適合家庭同遊路線的「10公里自行車逍遙遊」，並有普受大小朋友喜愛的親子push bike兒童滑步車，吸引海內外千餘位騎士共同參賽。

交通部觀光局副局長周廷彰表示，2021年將是臺灣的「自行車旅遊年」，交通部觀光局將與相關機關及縣巿政府合作，持續優化自行車路網、服務設施及提升安全，打造國際、在地的深度旅程，改善自行車道、增設休息站點，以打造臺灣成為實至名歸的「自行車王國」。

日月潭自行車嘉年華活動，在日本秋田縣男鹿巿的太鼓表演中揭開序幕，接著首先鳴槍出發的是「30公里環潭挑戰遊」，挑戰者有已連續第8年組團來台參加，並與日月潭締結姊妹自行車道的日本瀨戶內島波海道20位賓客，以及來自德國、美國、中國、馬來西亞、阿富汗等地約800位騎士一起參賽。

日月潭國家風景區管理處長洪維新表示，環潭路線行經日月潭周邊知名景點，地勢稍具起伏，略具挑戰性，很適合想要享受日月潭湖光山色，又想要運動的自行車同好，伸展一下筋骨。

另有非常適合家庭同遊的「自行車逍遙遊10公里」活動，吸引700位遊客由向山沿著自行車專用道，向北騎行至九龍口後折返，途經永結同心橋、水社壩、朝霧碼頭等知名景點，沒有競賽時間壓力，不少遊客隨時駐足停留拍照、打卡，留下美好的旅遊回憶。

最熱鬧也最歡樂的是親子遊樂兒童滑步車趣味賽，有近500位小朋友報名參賽，透過比賽讓小小朋友以車會友，體驗戶外運動培養樂趣，並增進家庭親子間的和樂。

活動中並有來自日本靜岡縣濱名湖、北海道摩周湖、札幌、日本宮城、石川、秋田等地區單位都來到現場設攤，推廣自行車觀光旅遊，有如一場小型日本旅展。

(中時 )