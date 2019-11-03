台中市政府交通局為改善大甲車站前26條公車路線停靠空間不足問題，交通局依據公車行駛方向進行規劃調整，11月1日起將往大甲郵局方向的9條市區公車及1條公路客運共10條路線，調整至大甲車站北側人行道停靠。交通局表示，實施首日公車站牌分流停靠秩序良好，有效解決大甲車站前公車長久停靠空間不足的問題。

葉昭甫指出，行經大甲車站前的26條公車路線過去皆需停靠於圓環候車亭，因每日單向公車班次已接近400班，站前空間腹地狹小僅可於圓環前設置1座候車亭，導致尖峰時段常有多部公車排隊等候進站，造成當地交通壅塞。為有效改善此一長久問題，經多次邀集相關單位會勘，協調分流的可行性，最終確認使用大甲車站北邊新人行道空間進行分流。

葉昭甫表示，大甲車站公車站牌分流，除製作宣導文宣提醒乘車民眾11月1日將進行公車站牌分流外，也透過標線調整及實施當天早上對原本停放於新公車站牌處的機車進行行政移置，並以放置交通錐等方式，避免民眾再將車輛違規停放至新的公車停靠區內，經過加強宣導，站牌分流實施首日停靠秩序良好，大甲車站前的交通也已見明顯改善。

葉昭甫補充，交通局已印製大甲車站公車路線導覽圖張貼於車站前公車候車亭等處，並印製宣導單放置於大甲車站及大甲區公所供民眾索取，也提醒民眾不要在公車停靠區範圍內停放車輛，以維護當地整體交通秩序。

(中時 )