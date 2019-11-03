第三屆菊島澎湖跨海馬拉松今日登場。（觀光局提供）

第三屆菊島澎湖跨海馬拉松今日登場，該活動是全台唯一「跨海＋跳島」的跑旅賽事，今吸引逾3000位跑者報名，其中還包括來自20國的300名國外選手共襄盛舉。賽道沿途經過大菓葉玄武岩、漁翁島燈塔、澎湖跨海大橋等絕美景觀，沿途還設有18個創意美食補給，跑者不僅可一覽澎湖美景，還可享受澎湖道地美食，「跑、旅、吃」一次滿足。

2019菊島澎湖跨海馬拉松活動今日上午7點在西嶼西臺遊客中心開跑，報名人數超過3000人，有效帶動地方觀光效益，觀光局表示，該活動不僅擁有專業認證賽道，也是國內少見在離島舉辦的「A、B點」不繞圈馬拉松賽事，更是全台唯一具備「跨海＋跳島」特色的離島馬拉松，特色十足。

而賽道沿途會經過壯麗的大菓葉玄武岩奇景、全台最古老的漁翁島燈塔、最具指標性的澎湖跨海大橋、全台保存最完整二崁傳統聚落、百年綠蔭隧道通梁古榕等絕美景觀，沿途更設有18個創意美食補給及地方特色啦啦隊21隊來炒熱賽道氣氛，跑者一覽美景的同時，還可享受澎湖在地美食，跑、旅、吃一次享受。

觀光局表示，菊島馬拉松為澎湖秋瘋季的最後一個壓軸活動，今年也特以「永續環保」理念籌備賽事，活動中提供的服裝、水杯均以永續精神打造，盼能將此活動打造成國際知名必跑賽事。

另全馬接力組前5名選手可獲頒獎盃、5公里組前3名選手可得精美禮物。成績部分，42公里男子組第一名的宮崎忠勝（日本籍）成績為02： 58： 07、女子組第一名的Cheung Hoi Wah Sarah成績為03： 41： 38。21公里男子組第一名的洪琳鴻成績為01： 25： 02、女子組第一名的雷理莎成績為01： 37： 13。

(中時 )