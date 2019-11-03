國民黨總統參選人韓國瑜28日在彰化造勢場，酸蔡英文總統及綠營縣市首長「白白胖胖」，反觀人民卻過得苦，遭質疑失言。文化大學廣告教授兼系主任鈕則勳分析出韓被認為常常失言的三大原因，他也認為，韓若無法拉出「清晰戰略」制敵機先，真得面臨被「雙殺」的窘境！

鈕則勳在臉書指出，韓失言的原因包括一、嘴巴太快，看到粉絲聚集、場子熱，便嗨了起來，管不住嘴。二、可能是競爭對手或特定媒體刻意操作，想造成負面印象累積，如此只要有人質疑，便可定義「韓又失言」，把他k到牆角，但他認為韓營反制能力太弱，才會讓大家對「白白胖胖」的批評竟然遠高於對沒明確證據便指人是「魔鬼」的質疑。第三點，鈕則勳認為，也可能因為韓輸太多，要短期反轉，所以下「猛藥」先聚焦媒體再說，反正總有人會認為韓戰力強，就可維穩、徐圖後進。

鈕則勳提及，若真的是韓的戰略戰術，則會有「雙刃效果」，有利之處是可主導版面、逆勢仰攻、突顯爆發力，運氣來臨，韓流或可再起；但常失言會損及總統威信、格局，政策不斷改變也突顯規劃不足，都無法吸納中間選票。

他認為失言仍要控制，應該掌握「三要」原則，包括講話仍要經過大腦、政策出來前要和國政團細膩討論，才不會一提出就被k，最後，即使是戰術操作，想引對手入甕，也要有利於不敗之地的連環套，而不是急就章操作而沒有配套。他直言，若無法拉出清晰戰略制敵機先，韓真得面臨被「雙殺」的窘境。

(中時電子報)